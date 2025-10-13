San Siro, spunta l’incontro in Comune: Scaroni e delegazioni di Milan e Inter con Sala! Tutti i dettagli

Nuovo San Siro, passo avanti decisivo: Milan e Inter a confronto con Sala e i progettisti Foster e Manica

Un nuovo, significativo passo è stato compiuto oggi verso la realizzazione del futuro Stadio di Milano. Una delegazione congiunta di Milan, guidata dal presidente Paolo Scaroni, e Inter, insieme ai rappresentanti delle proprietà RedBird (con David Castelblanco, Partner e Head of Sports & Media) e Oaktree, ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala. Presenti anche i due architetti di fama internazionale incaricati del progetto: Lord Norman Foster (Foster + Partners) e David Manica (MANICA).

Per Scaroni, lo stadio rappresenta da anni una priorità assoluta: sono trascorsi 2.287 giorni dal 10 luglio 2019, quando venne presentato al Comune il masterplan iniziale.

Al termine dell’incontro, Foster e Manica hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta e sottolineando come la riunione abbia permesso di ribadire lo spirito e l’ambizione che guidano il progetto. Hanno inoltre ringraziato RedBird e Oaktree per la fiducia accordata, definendo l’incarico «un onore» e rimarcando che l’opera non sarà soltanto un investimento sportivo, ma anche un impegno verso Milano e il suo patrimonio culturale, architettonico e sportivo.

Un ruolo decisivo negli ultimi sviluppi lo ha avuto RedBird, forte di un’esperienza internazionale consolidata nella realizzazione di impianti sportivi. L’obiettivo della proprietà americana è chiaro: offrire ai tifosi rossoneri e alla città uno stadio moderno, all’altezza della tradizione del Milan e capace di diventare un punto di riferimento non solo per lo sport, ma per l’intero Paese.