Nuovo stadio Roma, svolta decisiva: c’è l’approvazione del Comune! Si parte nel 2027

Nuovo stadio Roma, svolta decisiva: c’è l’approvazione del Comune del progetto di fattibilità! Si parte nel 2027: tutti i dettagli

La Roma vede avvicinarsi in modo concreto il progetto del nuovo stadio di Pietralata, destinato a diventare uno dei passaggi più importanti nella storia recente del club. Come riportano La Gazzetta dello Sport e diverse ricostruzioni sul voto capitolino, l’Assemblea Capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e la conferma della pubblica utilità con 39 voti favorevoli, 5 astensioni e nessun voto contrario tra i presenti votanti. Questo passaggio consente all’iter amministrativo di entrare in una fase decisiva, dopo il precedente via libera della Giunta e delle commissioni competenti.

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Il nuovo impianto, secondo i dati diffusi in queste ore e ripresi anche dalla stampa sportiva, avrà una capienza di 60.605 posti e rappresenterà una struttura centrale non solo per il club giallorosso, ma anche per le ambizioni internazionali della città. Il progetto viene infatti considerato in corsa anche per un possibile utilizzo in vista di Euro 2032, manifestazione che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. La posa della prima pietra viene indicata come possibile nel 2027, proprio nell’anno del centenario romanista.

Il progetto del nuovo impianto tra numeri, Curva Sud e investimenti

Sempre secondo quanto emerso dalla documentazione e dalle ricostruzioni giornalistiche, l’investimento complessivo dei Friedkin, proprietari americani del club, supererà 1 miliardo di euro. La parte principale sarà destinata alla realizzazione dello stadio, mentre la restante quota servirà a finanziare opere di urbanizzazione, servizi e interventi collegati all’area circostante. La nuova casa della Roma sarà pensata come una struttura moderna e identitaria, con richiami espliciti al club sulle facciate e con una Curva Sud da circa 23 mila posti, destinata a diventare uno dei simboli più riconoscibili del progetto.

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Accanto all’impianto sorgeranno anche spazi aperti alla città, parcheggi, aree verdi attrezzate e un museo di circa 1.600 metri quadrati, elementi che rafforzano la dimensione urbana dell’intervento. L’idea è quella di costruire non soltanto uno stadio, ma un polo capace di vivere durante tutto l’anno, generando valore anche fuori dai giorni partita.

I prossimi passaggi dell’iter e l’obiettivo del club

Con questo voto, però, il percorso non è ancora concluso. Il progetto dovrà ora affrontare la Conferenza dei Servizi decisoria, che coinvolgerà tutti gli enti interessati e che, come ricordato nelle cronache delle ultime settimane, potrà durare fino a circa 120 giorni. Poi arriveranno la convenzione urbanistica e i passaggi necessari per l’affidamento dei lavori.

Il sindaco Roberto Gualtieri, nelle dichiarazioni riportate dopo il voto, ha parlato di una giornata storica e di un progetto capace di unire sport, riqualificazione urbana e nuovi servizi per i cittadini. Per la Roma, invece, questo sì politico rappresenta molto più di un passaggio formale: è la base concreta per iniziare a costruire una casa nuova, moderna e finalmente all’altezza delle ambizioni del club.

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