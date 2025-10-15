Nuovo stadio Roma, vertice tra Comune e società: diffusa la nota del Campidoglio

Stadio della Roma, avanti con il progetto: Comune e club a confronto, la posizione del Campidoglio. I dettagli

Il percorso verso il nuovo stadio della Roma procede spedito. Nella giornata odierna si è svolto un incontro tra il Comune e la società giallorossa per l’esame dei fascicoli. Da entrambe le parti è emersa la chiara volontà di proseguire senza intoppi: il club, infatti, ha ribadito l’impegno a presentare il progetto definitivo già nelle prossime settimane.

NOTA UFFICIALE – “L’incontro coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti, una riunione con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi.

Durato un’ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio. L’iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze Uefa che fissano per la fine del mese di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell’impianto ad ospitare incontri degli Europei di calcio 2032”.

