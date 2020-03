Oddo: «Milan, situazione complicata. Il più decisivo al Mondiale 2006…»

Massimo Oddo, ex terzino di Milan e Lazio, parla della società rossonera e del Mondiale del 2006: ecco le sue parole

Massimo Oddo si racconta ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’ex terzino di Lazio e Milan.

MILAN – «Al Milan la situazione è complicata da un po’ di anni, dopo il doppio cambio generazionale tecnico e societario che ha reso tutto più difficile. Un altro problema è la situazione societaria, dove manca feeling tra la parte inglese e quella italiana. Non è mai facile un abbinamento di questo tipo, ma il Milan è sempre il Milan ed ha tutte le possibilità per tornare in alto, serve pazienza».

MONDIALE 2006 – «Il più decisivo? In un’impresa del genere non può basarsi su una sola persona. Posso dire però che Grosso fece un exploit non avendo mai calcato palcoscenici importanti».