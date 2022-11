Okafor Milan, due ostacoli per Maldini e Massara: ecco quali sono

Okafor Milan, ci sono due ostacoli per Maldini e Massara sula strada che porta all’ataccante: ecco di cosa si tratta

La Gazzetta dello Sport rilancia sull’interesse da parte del Milan per Noah Okafor. Come riportato dal quotidiano, i rossoneri hanno l’assoluta volontà di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Per l’attaccante svizzero, attualmente punta di diamante del Salisburgo, viene valutato sui 35 milioni di euro, senza però tralasciare l’aspetto del contratto in scadenza nel 2024. Inoltre le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club di Premier League, pronti a iniziare la sfida con il Diavolo.