Milan, Okafor in uscita? La risposta dei rossoneri all’offerta del Besiktas

Il Besiktas bussa alla porta del Milan per Noah Okafor: ecco la posizione della dirigenza rossonera sull’esterno svizzero

Il Milan ha deciso: Noah Okafor non si muove. Il tentativo del Beşiktaş di portare l’esterno svizzero in Turchia si è concluso con un nulla di fatto, e non per mancanza di volontà da parte del club di Istanbul. Le trattative, avviate da settimane e condotte con insistenza, si sono arenate di fronte alla chiara posizione della società rossonera, che considera l’ex Salisburgo ancora un elemento importante all’interno della rosa.

Secondo quanto riportato da Sports Digitale, il Beşiktaş aveva messo Okafor in cima alla lista dei desideri per rinforzare la fascia sinistra, offrendo un ruolo da titolare e la possibilità di essere il punto di riferimento del nuovo progetto tecnico. Una proposta intrigante per un giocatore che, al Milan, ha avuto finora un impiego parziale: appena 1.066 minuti totali nell’ultima stagione, 4 gol all’attivo, ma mai realmente protagonista.

Eppure, dalle parti di Milanello non c’è mai stata l’intenzione reale di lasciarlo partire. Il club ha fatto sapere di voler puntare sullo svizzero nella nuova stagione, anche in virtù del cambio in panchina con l’arrivo di Massimiliano Allegri, le cui idee tattiche potrebbero valorizzare maggiormente le caratteristiche di Okafor. Rapidità, capacità di attaccare lo spazio e duttilità tattica lo rendono una pedina preziosa, soprattutto in un reparto offensivo dove si cercano ancora certezze.

Il no al Beşiktaş, dunque, non è frutto solo di una distanza economica, ma anche di una valutazione tecnica precisa: Okafor è considerato un profilo da rilanciare, non da sacrificare. Inoltre, il Milan vuole evitare di dover tornare sul mercato per sostituirlo, concentrando le risorse su altre priorità – in primis un centravanti titolare e un nuovo mediano.

Il club turco, preso atto della chiusura, ha virato su altri obiettivi. Ma il segnale mandato dal Milan è chiaro: in una stagione dove la rosa sarà chiamata a rispondere presente, ogni risorsa utile sarà valorizzata. E per Okafor, potrebbe finalmente essere l’anno della consacrazione in rossonero.