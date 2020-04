Okaka alza la voce: «Ho fatto meglio di giocatori di cui spesso si parla in chiave Nazionale»

Le dichiarazioni di Stefano Okaka, centravanti dell’Udinese, sulla Serie A e sui suoi sogni in chiave Nazionale

Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della possibile ripresa della Serie A e della Nazionale.

NAZIONALE – «Ho realizzato undici gol e tre assist, ho fatto meglio di molti giocatori di cui spesso si parla in chiave Nazionale».

SPERANZA – «La speranza è quella di tornare a giocare. Ma è una speranza, è chiaro che si potrà tornare a giocare solo quando sarà sicuro».

PORTE CHIUSE – «Giochiamo per i tifosi, entri all’Olimpico, vedi le sciarpe giallorosse, i cori dei tifosi e l’atmosfera ti dà quell’adrenalina che fa la differenza, soprattutto per calciatori molto competitivi come me. Per non parlare di San Siro, ma anche degli altri stadi. Però, se si potrà giocare solo a porte chiuse meglio questo che nulla».