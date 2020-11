Olanda-Bosnia: doppietta di Wijnaldum e dedica a van Dijk – FOTO

Georginio Wijnaldum si conferma un vero e proprio mattatore della nazionale olandese: doppietta ed esultanza alla Van Dijk – FOTO

Georginio Wijnaldum è il protagonista indiscusso del primo tempo tra Olanda e Bosnia. Il centrocampista del Liverpool ha messo a segno una doppietta con la quale la nazionale olandese sta conducendo per 2-0 all’intervallo.

Wijnaldum non dimentica il compagno e connazionale Van Dijk, infortunatosi gravemente nel derby di Liverpool e fuori per tutta la stagione ed esulta come lui ai gol.