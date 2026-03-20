Olanda, è ufficiale la lista scelta dal ct Koeman: presenti cinque elementi della Serie A! I nomi

Olanda, sono ufficiali i convocati del ct oranje Koeman: cinque giocatori di Serie A nella lista. Tutti i nomi

L’Olanda entra nella fase di preparazione al Mondiale 2026 con tre amichevoli internazionali contro Norvegia, Ecuador e Algeria. Dopo l’eliminazione ai quarti nel 2022 ai rigori contro l’Argentina, la squadra di Ronald Koeman punta a testare il gruppo e consolidare le proprie certezze in vista del torneo.

Per questo ciclo di partite il CT ha convocato un gruppo ampio e competitivo: tra i portieri figurano Bijlow, Flekken e Verbruggen; in difesa spiccano Van Dijk, Aké, Dumfries, De Vrij e Van de Ven. A centrocampo Koeman si affida a Frimpong, Gravenberch, Koopmeiners e Reijnders, mentre in attacco ci sono Gakpo, Lang, Malen, Brobbey, Weghorst e Memphis, insieme ad altri profili utili per valutare le soluzioni offensive della nazionale olandese.

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LA LISTA

PORTIERI: Bijlow (Genoa); Flekken (Bayer Leverkusen); Verbruggen (Brighton);

DIFENSORI: Aké (Manchester Cityt); Van Dijk (Liverpool); Dumfries (Inter); Hato (Chelsea); Van Hecke (Brighton); J.Timber (Arsenal); Van de Ven (Tottenham Hotspurs); De Vrij (Inter)

CENTROCAMPISTI: Frimpong (Liverpool); Gravenberch (Liverpool); Koopmeiners (Juventus); Rejinders (Manchester City); Schouten (PSV); Smit (AZ Alkmaar); O.Timber (OM); Valente (Feyenoord);

ATTACCANTI: Brobbey (Sunderland); Gakpo (Liverpool); Lang (Galatasaray); Malen (Roma); Memphis (Corinthias); Simons; Weghorst (Ajax)



