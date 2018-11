Olanda-Francia: highlights e gol: le azioni salienti della sfida – VIDEO

Olanda-Francia highlights e gol: le azioni salienti del gara valida per la quinta giornata del girone 1 della Uefa Nations League

Tornano in campo i campioni del Mondo della Francia per sfidare in trasferta l’Olanda nella quinta giornata del primo raggruppamento della Uefa Nations League. Olanda-Francia, in programma allo Stadion Feijenoord di Rotterdam potrebbe risultare decisiva per le sorti del girone 1 della competizione. La Nazionale di Didier Deschamps guida la classifica del girone da imbattuta a 7 punti, mentre l’Olanda è a quota 3, fanalino di coda la Germania con solo 1 punto in tre gare. In caso di successo i Blues archivierebbero la pratica semifinale, mentre invece con un successo dei padroni di casa si riaprirebbero i discorsi per il primo posto.

Per l’incontro è stato designato il direttore di gara inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti Beswick e Nunn e dagli addizionali Attwell e Atkinson. Quarto uomo è l’inglese Lee Betts. Ecco gli highlights di Olanda-Francia: