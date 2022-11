Olanda, Van Dijk: «Fascia One Love? Oggi la discussione era incentrata su questo ed è stata una seccatura»

Virgil Van Dijk, difensore dell’Olanda, ha parlato al termine del match del Mondiale vinto contro il Senegal

Virgil Van Dijk, difensore dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa del divieto della FIFA di indossare la fascia “One Love” per sostenere i diritti della comunità LGBTQ+

PAROLE – «Sono in una posizione in cui un cartellino giallo non è molto utile, ovviamente sostengo la dichiarazione politica dietro quella fascia, ma alla fine sono diventato un calciatore per giocare questo tipo di tornei. Oggi la discussione era incentrata tutto su questo ed è stata una seccatura, soprattutto perché c’è gente che dice che non abbiamo la spina dorsale, ma non è così che funzione. Vogliamo giocare a calcio e nei prossimi giorni vedremo come poter fare qualcosa in un modo diverso».