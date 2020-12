Olbia, il presidente Marino: «Vacciniamo al più presto i gruppi squadra»

Alessandro Marino ha lanciato un appello in merito ai vaccini per Covid-19

Alessandro Marino, presidente dell’Olbia, attraverso il suo profilo Twitter ha lanciato un appello in merito ai nuovi vaccini per il Covid-19 che sono arrivati oggi in Italia.

«La somministrazione del vaccino è una svolta nel contrasto al Covid. Vaccinarsi vuol dire rispettare la comunità e la FIGC deve essere in prima in linea. Gravina e Ghirelli, per dare l’esempio e per la sicurezza di tutti, vacciniamo al più presto i gruppi squadra».