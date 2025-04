Oliveira sicuro: «Nicola è un grande allenatore per il Cagliari. Luvumbo? C’è una cosa che mi ha colpito»

Le parole di Luis Oliveira, ex attaccante del Cagliari, sulla stagione del club rossoblù in Serie A con Nicola. Tutti i dettagli

Luis Oliveira ha parlato in esclusiva a CagliariNews24 della stagione del Cagliari.

Dopo un lungo periodo ai box ora Zito Luvumbo sta provando a tornare ad essere decisivo per la formazione sarda. Qual è il suo pensiero sull’attaccante angolano di proprietà del Cagliari? Si rivede nel giocatore classe 2002 a livello di caratteristiche tecniche?

«Luvumbo prima dell’infortunio era uno che dava l’anima, è un giocatore che può essere molto pericoloso. Nel calcio possono capitare questi infortuni che ti tengono fuori dal campo per qualche tempo, credo che piano piano stia tornando. Penso che sarà uno dei protagonisti della salvezza del Cagliari, è un giocatore importante e che mi piace. E’ veloce e nell’uno contro uno ed è molto bravo, penso che i rossoblù debbano puntare su di lui. Somiglianza? Non penso che tutti i giocatori possano essere dei bomber, alcuni fanno molto lavoro e poi sono poco lucidi davanti alla porta. Lui lavora molto sulla fascia per poi mettere la palla dentro, a volte segna ma altre arriva al tiro stanco. Per me è un giocatore per quelle funzioni sulla fascia o anche come seconda punta – dove secondo me è meglio – per trovare spazi nella difesa avversaria!».

Davide Nicola ha impostato una squadra coerente nel suo modo di affrontare le partite, questo al punto che gioca a viso aperto con le big riuscendo a fare dei risultati insperati (Milan e Juventus n.d.r.). Le piace il gioco impostato dal tecnico del Cagliari? Che idea si è fatto dell’allenatore dei rossoblù?

«Prima di tutto penso che per un allenatore non sia facile prendere il posto di Claudio Ranieri, è difficile dare le soddisfazioni che ha portato lui ai tifosi del Cagliari. I rossoblù devono lottare con quello che hanno in mano e secondo me Nicola è un grandissimo allenatore. Lui cerca di valorizzare il suo gioco trasmettendo ai suoi giocatori tutto quello che ha. Alcune volte abbiamo visto un Cagliari che fa un bel calcio mentre altre volte gli è mancato qualcosa. Oltre all’allenatore però ci sono i giocatori che devono mettere in pratica quello che gli viene detto. Secondo me Nicola è un buon tecnico e sta facendo bene a Cagliari, spero che la salvezza possa arrivare prima possibile!».

