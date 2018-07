Olsen si presenta: «Ho un sogno, vincere lo Scudetto con la Roma»

Robin Olsen, erede di Alisson tra i pali della Roma, ha parlato per la prima volta da calciatore giallorosso

Olsen non avrà un compito semplice: Robin, infatti, non dovrà far rimpiangere Alisson, autentico protagonista della stagione 2017/2018 della Roma. Ecco le prime dichiarazioni dell’estremo difensore svedese ai microfoni di Roma Tv: «Sono molto felice ed emozionato. E’ un grande onore e un sogno per me arrivare qui alla Roma. E’ una fase importante, un grosso passo nella mia carriera dopo il Copenhagen. Credo di aver avuto delle stagioni positive con il Copenhagen e adesso mi sento pronto per questo passo».

Quindi il portiere menziona anche Alisson: «Sono molto entusiasta. Alisson è un ottimo portiere e sono contento di arrivare qui a sostituirlo. Ha fatto molto bene alla Roma, ma sono felice di essere qui adesso dopo di lui». Per poi raccontare il suo Mondiale: «Un’esperienza importante. Abbiamo sfidato grandissime squadre, sin dalla fase di qualificazione. Abbiamo giocato partite molto difficili , dove però credo abbiamo fatto bene, fino a raggiungere i quarti di finale contro l’Inghilterra. Tutte queste grandi partite mi hanno aiutato a fare molta esperienza». Chiosa finale sulla Roma: «La Roma è un grande club. So bene che tutti, dai tifosi ai giocatori e passando per il club, vogliono vincere il campionato. E il mio sogno era venire a Roma e vincere lo Scudetto. Quello è sicuramente il mio più grande sogno».