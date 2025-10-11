Openda è un caso, spara a salve anche in Nazionale. 43 milioni spesi, la Juve...

Openda Juve, è crisi vera. I numeri condannano il belga e neanche in nazionale si riprende. La fiducia del club resta immutata

Alla Juventus, il caso di Lois Openda sta diventando un vero enigma per Igor Tudor. Nonostante l’allenatore sia un maestro della motivazione, i suoi discorsi diretti sembrano non bastare per sbloccare l’attaccante belga, alle prese con un digiuno da gol che dura da ben sei mesi. Dall’11 aprile all’11 ottobre, più di 180 giorni senza esultare, un’eternità per qualsiasi centravanti, figuriamoci per un calciatore su cui la Juventus ha investito ben 43 milioni di euro, prelevandolo dal Lipsia al posto di Randal Kolo Muani. Ecco l’analisi della situazione fornita da La Gazzetta dello Sport.

L’ombra della maledizione

Una vera e propria “maledizione” che ha accompagnato Openda tra Lipsia, nazionale belga e ora Juventus. L‘ultima occasione sprecata è arrivata proprio contro la Macedonia del Nord (0-0), dove il belga, subentrato a Saelemaekers, ha fallito una facile occasione davanti a Dimitrievski. Una serata che ha solo prolungato l’amaro digiuno.

Alla Juventus, in 5 presenze tra campionato e Champions League (204 minuti totali), Openda ha mostrato impegno e sacrificio, ma la casella dei gol e degli assist è rimasta a zero. Come da lui stesso dichiarato in presentazione, «mi sento un numero 9 e Tudor lo sa», eppure in campo lo si è visto anche più largo o in coppia con Vlahovic, senza mai convincere appieno. Il tiro sbilenco contro il Milan è diventato simbolo del suo momento no.

La fiducia del club

L’investimento massiccio della dirigenza, con il dg Damien Comolli che ha puntato forte su di lui dopo la telenovela Kolo Muani, testimonia la fiducia che il club ripone nel potenziale di Openda. La speranza è di ritrovare il giocatore ammirato a Lipsia (28 gol nel 2023-24) e a Lens (21 gol nel 2022-23), un vero bomber capace di fare la differenza.

La crisi di Openda si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà realizzative per la Juventus. Le altre punte non se la passano meglio: Jonathan David è fermo a un solo gol, mentre Dusan Vlahovic, pur con 4 reti, non segna dalla partita contro il Borussia Dortmund (16 settembre). L’intero reparto offensivo di Tudor è in affanno, e la squadra è reduce da 5 pareggi consecutivi.

Il tempo gioca a favore di Openda, e spesso basta un solo gol per sbloccarsi e cambiare completamente umore e rendimento. Tudor si augura che ciò accada in fretta, perché le reti dell’ex Lipsia sono fondamentali per curare la “pareggite” bianconera, a partire dalla trasferta di Como del 19 ottobre, un antipasto non morbido in vista del big match di Champions League contro il Real Madrid.