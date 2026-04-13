Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate: tutti i dettagli

Loïs Openda può ormai essere considerato a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della Juventus. Dopo i risultati maturati nell’ultimo turno di Serie A, sono infatti scattate le condizioni che rendono obbligatorio il riscatto dell’attaccante belga arrivato la scorsa estate dal Red Bull Lipsia con la formula del prestito con obbligo condizionato. Anche se il centravanti non scende in campo da quasi un mese e mezzo, il suo futuro è ormai definito: resterà in bianconero anche nelle prossime stagioni. La clausola che faceva scattare l’acquisto definitivo era legata al piazzamento della squadra nelle prime dieci posizioni del campionato 2025/26, obiettivo che la formazione di Luciano Spalletti ha ormai matematicamente blindato.

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Openda Juve, perché il riscatto è diventato inevitabile

Il successo della Juventus a Bergamo e la contemporanea sconfitta del Sassuolo contro il Genoa hanno reso impossibile qualsiasi ribaltone in classifica. I bianconeri sono saliti a quota 60 punti, con un vantaggio di 18 lunghezze proprio sui neroverdi undicesimi, fermi a 42. Anche immaginando un finale estremo, con la Juventus sempre sconfitta e il Sassuolo sempre vincente, i bianconeri resterebbero comunque davanti grazie agli scontri diretti favorevoli: 0-3 all’andata e 1-1 al ritorno. Proprio per questo motivo, la condizione prevista nell’accordo con il club tedesco deve considerarsi raggiunta. Per la Juventus si tratta di una conferma importante sul piano tecnico e progettuale, perché Openda era stato individuato come uno dei profili chiave per rinforzare il reparto offensivo con velocità, profondità e capacità di attaccare la porta.

Openda Juve, cifre dell’operazione e contratto fino al 2030

Le cifre dell’operazione erano state rese note dalla stessa Juventus al momento dell’arrivo del giocatore. Il club bianconero aveva definito un prestito oneroso da 3,3 milioni di euro, con ulteriori bonus fino a 0,8 milioni legati a specifici obiettivi sportivi. Con il verificarsi delle condizioni previste nel corso della stagione 2025/26, scatterà ora l’acquisizione definitiva per 40,6 milioni di euro, cifra pagabile in quattro esercizi, a cui si aggiungono 1,7 milioni di oneri accessori. Per Openda si aprirà così una nuova fase della sua avventura torinese, con un contratto valido fino al 30 giugno 2030. È un investimento significativo, ma anche un segnale preciso della volontà della Juventus di costruire il proprio futuro attorno a un attaccante ritenuto centrale nel progetto tecnico.