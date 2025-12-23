Origi Milan, è ufficiale la rescissione consensuale: finita una esperienza non fortunata. Le ultime

Origi Milan, la separazione è ormai ufficiale. La rescissione consensuale con i rossoneri è stata ratificata nel corso nelle scorse ore. Le ultime

L’AC Milan ha ufficialmente annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Divock Origi, segnando la fine di un capitolo importante ma altalenante nella storia recente del club. L’attaccante belga, arrivato a parametro zero dal Liverpool con grandi aspettative, lascia Milano dopo stagioni caratterizzate da prestiti e prestazioni a intermittenza che non hanno mai permesso di consolidare il suo ruolo all’interno della squadra. La società, attraverso una nota ufficiale, ha voluto rivolgere ad Origi i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale, chiudendo con rispetto e professionalità un rapporto che, sotto il profilo sportivo, non ha dato i risultati sperati.

La decisione di liberarsi di Origi rappresenta un passaggio cruciale per la strategia di mercato del Milan. La dirigenza rossonera, infatti, è da tempo impegnata nel processo di snellimento del monte ingaggi e nella ricerca di maggiore flessibilità economica per il futuro. Con la partenza del belga, il club ottiene non solo un alleggerimento salariale significativo, ma anche la possibilità di liberare spazio nella lista dei convocati, aprendo la strada a nuovi innesti che possano rispondere in maniera più funzionale alle esigenze tattiche di Massimiliano Allegri.

L’addio di Origi al Milan non sorprende: sebbene il calciatore abbia mostrato lampi di classe e capacità realizzative, mai è riuscito a imporsi come punto di riferimento offensivo stabile. I continui alti e bassi, uniti a prestiti che non hanno favorito continuità, hanno convinto entrambe le parti che la risoluzione consensuale fosse la soluzione migliore. La società e il giocatore hanno così deciso di voltare pagina, aprendo la strada a nuove opportunità altrove, mentre il Milan concentra le proprie risorse su profili più giovani e pronti a inserirsi efficacemente nel sistema di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Dal punto di vista della strategia di mercato, l’uscita di Origi offre un vantaggio significativo. Le risorse economiche liberate potranno essere reinvestite in attaccanti più adatti al progetto tecnico rossonero, capaci di garantire continuità e gol, elementi che negli ultimi anni sono mancati nel reparto offensivo. I tifosi guardano con speranza al futuro, attendendo che il mercato invernale e le prossime sessioni estive permettano al Milan di completare l’organico con giocatori motivati, affamati di successi e pronti a sostenere la squadra nelle sfide più importanti.

In sintesi, Origi Milan rappresenta un addio necessario, funzionale non solo alla gestione economica, ma anche alla costruzione di un reparto offensivo più coerente e competitivo, pronto a rispondere alle ambizioni del club nei prossimi anni.