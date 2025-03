Orsato shock: «Minacciato e dopo quella partita mi hanno mandato la scorta. Cose che non dovrebbero accadere!»

Orsato rivela un grande retroscena. Le dichiarazioni dell’ex arbitro di Serie A ed internazionale al Corriere di Verona

Al Corriere di Verona, l’ex arbitro Daniele Orsato ha raccontato la sua vita da direttore di gara in Serie A: rivelando un clamoroso retroscena.

ORSATO – «Sicuramente il momento più difficile è stato quando, dopo una partita, mi è stata assegnata una scorta. Sette giorni di sorveglianza per me e la mia famiglia. Un arbitro sa di dover affrontare contestazioni, fa parte del gioco, ma quella volta era diverso: non ero solo io al centro della tempesta, c’erano di mezzo mia moglie e i miei due bambini piccoli. Il calcio dovrebbe essere passione, competizione, ma mai paura. Ecco, queste cose non dovrebbero accadere nel mondo dello sport. Perché quando il dissenso supera il confine del campo e diventa minaccia, significa che abbiamo smarrito il senso più autentico del gioco».