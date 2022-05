Orsolini: «Futuro? Ho altri due anni di contratto e credo di poter restare qui a Bologna». Le parole dell’attaccante rossoblù

Riccardo Orsolini ha parlato così al termine della gara persa in casa contro il Sassuolo in mixed zone:

«Ci dispiace perché ci tenevamo a chiudere bene davanti ai nostri tifosi, non siamo riusciti a dare loro questa soddisfazione finale. Andare sotto di tre gol non è mai bello, soprattutto in casa. Abbiamo sbagliato sulle palle inattive, che abbiamo preso due reti evitabili da calcio d’angolo. Tutta la stagione è stata caratterizzata da fasi altalenanti ma la squadra c’è: abbiamo un bel gruppo con tanti giovani forti e un bel progetto. Ci sono tutte le basi per crescere e fare bene. Il gol? In questa stagione avevo sempre segnato in trasferta, questo gol al Dall’Ara è una piccola soddisfazione in questa brutta giornata. I rigoristi siamo io e Marko, già prima della gara gli avevo detto che nel caso avrei voluto andare io sul dischetto. Il mio futuro? Ho altri due anni di contratto e credo di poter restare qui a Bologna. Ora sono concentrato sul presente e spero di finire la stagione nel migliore dei modi a Genova»