Osimhen, irrompe una nuova big europea sul nigeriano! Niente Serie A 2.0? Potrebbe sostituire questo attaccante, l’indiscrezione

Osimhen, top club europeo sulle tracce del nigeriano! Niente ritorno in Serie A? Potrebbe sostituire questo attaccante, l’indiscrezione

Il panorama del calcio europeo è letteralmente scosso dalle prestazioni straripanti di Victor Osimhen. Trasferitosi in Turchia, l’attaccante sta vivendo una clamorosa seconda giovinezza sportiva, confermandosi un rebus irrisolvibile per tutte le difese continentali e riaccendendo prepotentemente i riflettori del calciomercato internazionale. In Italia, il tormentone che domina le prime pagine delle testate specializzate accosta continuamente il bomber alla Juve.

I numeri da record e l’incrocio in Champions League

Le statistiche registrate da Osimhen con la maglia del Galatasaray sono semplicemente impressionanti. Dopo aver archiviato una stagione d’esordio da urlo condita da 37 reti, l’attaccante ha già timbrato il cartellino 10 volte in campionato e 7 in Champions League in questa annata sportiva.

Il vero momento spartiacque della sua stagione, tuttavia, è coinciso proprio con il doppio confronto europeo contro i bianconeri. È stato infatti il nigeriano a segnare il decisivo e pesantissimo gol nei tempi supplementari che ha condannato all’eliminazione la Juventus guidata da Luciano Spalletti.

Gli ostacoli economici e l’interesse del Bayern Monaco

Nonostante i continui rumors e i presunti ammiccamenti reciproci, un trasferimento di Osimhen alla Juventus nell’estate 2026 appare un’operazione ai limiti dell’impossibile. L’autorevole portale Footmercato segnala invece il forte interesse del Bayern Monaco allenato da Vincent Kompany. I bavaresi vedono infatti nel nigeriano l’erede perfetto di Harry Kane.

Per la dirigenza juventina, al momento, la strada è sbarrata da ostacoli finanziari proibitivi. Oltre a un ingaggio monstre che, tra parte fissa e bonus, tocca i 21 milioni di euro a stagione, esiste un macigno burocratico pesantissimo: il Napoli ha inserito una clausola penale da 70 milioni di euro in caso di cessione a un club italiano, valida fino al 2027.

Mentre le sirene dell’Arabia Saudita vengono per ora ignorate dal giocatore, voglioso di restare nel calcio europeo che conta, il Galatasaray si gode il suo fuoriclasse acquistato per 75 milioni. PSG e Manchester United restano alla finestra, in attesa di capire chi potrà permettersi cifre così folli tra cartellino e stipendio.