Osimhen freme: «Non vedo l’ora di indossare la maglia del Napoli»

Victor Osimhen ha affidato ai propri canali social le prime parole da nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante nigeriano non vede l’ora di scendere in campo con la maglia azzurra.

«Non vedo l’ora di indossare questa maglia iconica. Grazie per il caloroso benvenuto»

Can’t wait to put on this iconic jersey,thank you for the warm welcome @sscnapoli 🔵⚪️ #forzanapolisempre pic.twitter.com/LrwrBkdkoL

— victor osimhen (@victorosimhen9) July 31, 2020