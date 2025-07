Osimhen-Galatasaray, fumata bianca vicina per il centravanti. Maxi plusvalenza del Napoli - Calcio News 24

Osimhen, il Galatasaray fa sul serio: accordo in dirittura d’arrivo con il Napoli. La situazione attuale

Victor Osimhen è sempre più vicino a lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, uno degli insider più affidabili del calciomercato internazionale, la trattativa tra il club partenopeo e il Galatasaray è ormai alle battute finali. I colloqui avvenuti nelle ultime ore tra le due società sono stati positivi e hanno portato le parti a un’intesa quasi definitiva.

Il club turco è pronto a mettere sul piatto un’offerta complessiva da 75 milioni di euro, suddivisa in due tranche: 40 milioni subito e altri 35 milioni entro la fine del 2026. Una formula che ha trovato l’approvazione del Napoli, interessato a chiudere un’operazione importante sia dal punto di vista sportivo che economico.

Al centro dell’accordo anche alcune clausole particolari che confermano quanto il Napoli stia gestendo con attenzione la partenza del suo attaccante più rappresentativo. In particolare, è stata inserita una clausola che vieta al Galatasaray di rivendere Osimhen a club italiani per almeno due anni, una misura studiata per evitare che l’attaccante possa tornare in Serie A con una diretta concorrente dei partenopei.

Un altro elemento cruciale nella trattativa è la questione delle garanzie economiche e della clausola di rivendita futura. Il Napoli vuole tutelarsi qualora il valore del calciatore dovesse aumentare ulteriormente dopo l’eventuale trasferimento in Turchia. Il Galatasaray sembra disposto ad accettare anche questa condizione, a conferma della serietà con cui sta portando avanti l’operazione.

Victor Osimhen lascia un segno profondo nella storia recente del Napoli. Acquistato dal Lille nel 2020, ha vissuto stagioni da protagonista assoluto, contribuendo in maniera decisiva alla conquista dello Scudetto 2022-23 con i suoi gol e la sua energia in campo. La sua partenza segna la fine di un ciclo ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità economica importante per il club, che potrà reinvestire sul mercato.

In attesa dell’ufficialità, l’operazione Osimhen-Galatasaray si configura come una delle più importanti dell’estate calcistica. Il futuro dell’attaccante nigeriano sembra ormai lontano dal Maradona, e vicino alla Süper Lig, dove lo attende una nuova sfida e una tifoseria tra le più calde d’Europa.