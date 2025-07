Osimhen Galatasaray verso la fumata bianca: ecco tutti i dettagli della trattativa

Victor Osimhen al Galatasary, si va verso la fumata bianca: accordo raggiunto con il Napoli, ecco i dettagli della trattativa

Victor Osimhen si appresta a lasciare il Napoli dopo un lungo periodo di trattative che ha finalmente portato a un accordo definitivo con il Galatasaray per il suo trasferimento in Turchia. L’operazione, che vale complessivamente 75 milioni di euro, segna la fine dell’avventura del centravanti nigeriano con la maglia azzurra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il pagamento previsto per l’acquisto di Osimhen sarà suddiviso in tre tranche: 40 milioni verranno versati immediatamente dal club turco, mentre i restanti 35 milioni saranno dilazionati in due rate da 17,5 milioni ciascuna, da corrispondere entro i dodici mesi successivi. Un piano che garantisce al Napoli un incasso importante ma diluito nel tempo.

All’interno dell’accordo è stata inserita una clausola che prevede il 10% sulla futura rivendita del giocatore, una richiesta su cui il Napoli ha insistito molto negli ultimi momenti della trattativa, ottenendo una revisione delle condizioni inizialmente stabilite. Questa percentuale garantirà agli azzurri una fetta del valore economico di una futura cessione di Osimhen da parte del Galatasaray, un elemento che aggiunge valore all’operazione oltre alla cifra immediata.

Un altro aspetto rilevante riguarda una clausola particolare che limita il ritorno di Osimhen nel campionato italiano. Per i prossimi 24 mesi, infatti, se il Galatasaray decidesse di vendere l’attaccante a un club di Serie A, sarà obbligato a riconoscere un ulteriore conguaglio economico al Napoli. Questa misura tutela gli interessi del club partenopeo, prevenendo un ritorno diretto del giocatore nel nostro campionato senza un compenso aggiuntivo.

Con la cessione di Osimhen al Galatasaray, il Napoli chiude un capitolo importante, incassando una cifra significativa e predisponendo condizioni economiche vantaggiose per eventuali sviluppi futuri. Adesso il giocatore è atteso in Turchia per iniziare la nuova fase della sua carriera, mentre il club azzurro si concentra sulle prossime mosse di mercato per rinforzare la rosa.