Victor Osimhen di nuovo fermo ai box: l’attaccante del Napoli è vittima di un nuovo infortunio: al suo posto Dessers della Cremonese

Finisce il campionato e iniziano i primi problemi per il Napoli: Victor Osimhen si ferma in nazionale. L’attaccante nigeriano ha subito un infortunio, la cui natura non è chiara e al suo posto in campo Dessers della Cremonese.