Osimhen Juve, sprint dei bianconeri che sono pronti ad acquistarlo prima del Mondiale per Club! Cifra e dettagli dell’operazione

Non è un segreto che il grande obiettivo del calciomercato della Juve per la prossima sessione estiva è Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero messo sul piato 85 milioni di euro per convincere De Laurentiis a lasciarlo partire verso Torino già prima del Mondiale per Club.

Il presidente del Napoli spinge per vendere Osimhen in Arabia dove ci sono molti club interessati ed è possibile che possa accettare una cifra inferiore a quella dei bianconeri pur di non rafforzare la Vecchia Signora.

In attacco la Juve resta a ricerca di eventuali piste alternative, come quella di Hojlund che già nelle scorse ore sembra essere diventata più calda.