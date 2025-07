Osimhen, affare fatto! Cifre e dettagli dell'offerta che ha convinto De Laurentiis. Svolta nella trattativa col Galatasaray: ecco come i turchi hanno superato il muro del Napoli - Calcio News 24

Potrebbe essere davvero la giornata decisiva in ottica mercato, quella della fumata bianca. Ne è convinto il Corriere dello Sport. La lunga e complessa telenovela di mercato per il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray è arrivata al suo atto finale.

Secondo le ultime indiscrezioni, nella tarda serata di ieri il club turco avrebbe formulato una nuova offerta, ritenuta più convincente e finalmente in linea con le rigide richieste del presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo un braccio di ferro durato settimane, la fine dell’era di Osimhen in azzurro non è mai stata così vicina.

Il punto di svolta risiede nella struttura del pagamento e, soprattutto, nelle garanzie. Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, rimasto a Milano per condurre personalmente la trattativa, ha presentato una proposta da 75 milioni di euro pagabili in due sole tranche: 40 milioni immediatamente e i restanti 35 da versare nel 2026, con ogni rata singolarmente garantita da lettere di credito. È proprio questo il dettaglio cruciale che ha sbloccato l’impasse. De Laurentiis, infatti, aveva sempre rifiutato le precedenti offerte, sia quelle che prevedevano dilazioni di pagamento su più anni, sia quelle sprovviste di adeguate coperture bancarie.

Il Galatasaray, pur di arrivare al suo obiettivo, ha dovuto quindi sostenere i costi aggiuntivi per la produzione delle fideiussioni, una mossa che testimonia la ferma volontà di chiudere l’affare.



Nel frattempo, Osimhen attende in fibrillazione. La sua scelta è chiara da tempo: vuole il Galatasaray. Una settimana fa ha rifiutato un’offerta faraonica dall’Al-Hilal (40 milioni a stagione), spingendo con forza per il trasferimento a Istanbul, dove lo attende un contratto da 16 milioni annui.

Nonostante sia ancora formalmente un giocatore del Napoli, tanto da essere nella lista dei convocati per il raduno di lunedì, il suo futuro sembra ormai tinto di giallorosso. La palla, ora, passa definitivamente a De Laurentiis: se le garanzie saranno ritenute soddisfacenti, l’operazione potrebbe concludersi già oggi.