David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna.

«Facciamo sempre di tutto per aiutare la squadra. Quando c’è l’opportunità mi preparo bene e faccio il massimo per il Napoli. Cosa manca? Credere in noi stessi. Bisogna credere in noi stessi al 100%, abbiamo una granda squadre e giocatori di qualità. Bisogna credere a questo».