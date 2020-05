Ospina suona la carica: «Siamo pronti per la Coppa Italia, non vediamo l’ora»

David Ospina ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della ripresa del campionato e della sfida in Coppa Italia contro l’Inter

David Ospina ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della ripresa della stagione e della sfida in Coppa Italia contro l’Inter. Le parole del portiere riportate da tuttonapoli.net.

RIPARTENZA – «Questa della ripartenza del calcio è una bella notizia. Speriamo che tutto vada bene e si possa finire il campionato. In questo periodo sono stato bene perché ero con la mia famiglia. Ma avevamo voglia di toccare di nuovo la palla e adesso abbiamo voglia di tornare a giocare le partite».

COPPA ITALIA – «Sì, adesso pensiamo a quello. Finora c’era questo dubbio, ma ora sappiamo le date, sappiamo come cominceremo e allora dobbiamo approfittare di questo allenamento per fare bene nell’importante partita di Coppa Italia. Abbiamo queste due settimane prima di ripartire e dobbiamo fare il massimo per arrivare bene a questo match».

CHAMPIONS – «Oggi siamo in una media posizione di classifica. Dovremo approfittare di questo momento e seguire il mister e la sua idea di gioca. Bisogna continuare per questa strada e approfittare di queste partite per arrivare più in alto possibile».

GATTUSO – «Con lui stiamo facendo le cose bene. Lui dà fiducia, chiede di lavorare bene e questo è importante».