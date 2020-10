Sampdoria, Osti: «Ramirez? Il mercato è aperto. Fazio ha un costo alto»

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a ridosso dell’inizio della gara contro la Fiorentina: le sue parole

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Fiorentina.

PARTENZA IN SERIE A – «È successo che abbiamo avuto una partenza sbagliata. Non tanto a Torino dove era prevedibile perdere ma ci è mancato il coraggio e la prestazione non è stata all’altezza. Quella brutta è stata la partita con il Benevento perché ci siamo fatti rimontare in casa. Meglio che arrivino all’inizio perché abbiamo tempo di rimediare. Dobbiamo riflettere su queste partite che non pensavo che andassero in questo modo».

MERCATO – «Non è chiuso il mercato in generale. C’è stato un grande immobilismo fino all’ultima settimana. Il Covid ha condizionato il mercato e chiaro che adesso si cerca di correre ai ripari. Noi avevamo individuato carenza di qualità speriamo di darla con Adrien Silva e Candreva. Cercavamo Keita Balde ed è arrivato. La squadra sta cambiando faccia. Non è facile trovare l’amalgama in poco tempo, ma il tempo c’è. C’è la sosta e questo gioca a nostro favore».

RAMIREZ – «Questa è una bellissima domanda, ti saprò dire lunedì sera. Il mercato è aperto e non mi sento di escludere niente».

FAZIO – «Intanto è chiaro che l’idea Fazio si può sviluppare solo con l’uscita di Colley. Fazio ha un contratto di due anni con la Roma ed è elevato dal punto di vista economico e dovremo trovare un punto di intesa».

RANIERI – «Per quanto riguarda Ranieri penso che non potremmo averne uno migliore sotto ogni aspetto per come sta gestendo questi giorni di mercato in maniera molto british. Un altro avrebbe potuto essere più agitato. Lui lavora sempre tranquillamente e la sa trasmettere alla squadra. Con lunedì saremo tutti più tranquilli».