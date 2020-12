Osti: «Candreva? C’è stato un colloquio alla mia presenza con Ranieri, tutto ricomposto»

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha commentato la situazione del club doriano nel pre partita contro il Crotone

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha commentato prima dell’inizio del match contro il Crotone il momento della squadra blucerchiata. Le sue parole a Sky Sport.

«Penso che l’importante è che si sia risolto. Siamo una famiglia e come in ogni famiglia ci sono le tensioni. Ranieri è un buon padre di famiglia che ha saggezza. Tutti insieme siamo riusciti a ricomporre una cosa a cui era stata data forse una dimensione più grande. C’è stato un colloquio alla mia presenza con Ranieri, l’importante è che tutto si sia ricomposto. Candreva è un grande giocatore e speriamo che ci possa dare quello per cui è stato acquistato».