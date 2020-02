Gli ottavi di Champions League regalano fin da subito due gare spettacolari. L’Atletico Madrid batte il Liverpol, il Borussia supera il Psg

Ci si aspettava due gare ricche di spettacolo e le prime due sfide dell’andata degli ottavi di Champions League non hanno certo deluso le aspettative. Nelle due gare di martedì 18 febbraio, tanto bel calcio e tanto spettacolo, con qualche colpo di scena e qualche gol atteso.

L’Atletico Madrid, contrariamente alle aspettative, ha disputato una gara preparata nei minimi dettagli, concedendo pochissimo al Liverpool e battendo i campioni d’Europa 1-0, con il gol di Saul segnato dopo appena 4 minuti.

A trascinare il Borussia Dortmund, in Champions così come in campionato, ci ha pensato il giovane Haaland, autore di una straordinaria doppietta. A rispondergli temporaneamente nel Psg era stato Neymar, ma la seconda rete del norvegese ha regalato ai tedeschi la vittoria per 2-1.