Padania FA No Limits domina e si aggiudica la prima edizione del Trofeo Sportitalia Village

La prima edizione del Trofeo Sportitalia Village No Limits si è trasformata in una splendida giornata di sport e inclusione. Presso l’impianto Sportitalia Village di Verano Brianza (MB), la Padania Football Association Progetto No Limits ha conquistato il titolo, imponendosi in un quadrangolare di Calcio a 7 dedicato agli atleti con disabilità e caratterizzato da grande partecipazione, correttezza e spirito paralimpico.

Una giornata di sport e fair play

L’evento ha visto la partecipazione di quattro realtà impegnate nella promozione del calcio disabile: A.P.D. Vharese Onlus, A.S.D. Pavia Special Team, A.S.D. Ticinia Novara e A.S.D. Padania FA No Limits. Tutte le gare si sono disputate in un clima di assoluta correttezza, incarnando pienamente i valori del movimento paralimpico. Le semifinali hanno premiato Ticinia Novara (7-4 sul Vharese) e Padania No Limits (7-0 sul Pavia), mentre nella finale per il terzo posto il Pavia ha superato il Vharese 4-3. La finalissima ha visto il trionfo netto della Padania, che ha battuto Ticinia Novara con un convincente 8-1.

Premi speciali e protagonisti del torneo

Oltre alle coppe consegnate alle società partecipanti, sono stati assegnati due riconoscimenti individuali:

Miglior Giocatore: Luca Arata (Padania FA No Limits), autentico trascinatore e talento della Nazionale Italiana Amputati.

La Padania FA No Limits ha potuto contare su un gruppo affiatato e ricco di storie sportive importanti: dal carisma di Piermario Gardino, storico capitano, alla fantasia di Marco Purita, passando per la solidità difensiva di Mirko Scrivano, Massimo Pentassuglia e Alessandro Parlagreco. Fondamentale anche il contributo di Federico Vada e del direttore sportivo-giocatore Daniele Squillaci, figura simbolo del movimento.

Un progetto che cresce grazie a un grande lavoro di squadra

Il successo del torneo è stato reso possibile anche dal lavoro dello staff di Padania No Limits: il direttore sportivo Daniele Squillaci, il team manager Alessio Baima e il massaggiatore Enrico Visalli. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente Alberto Rischio, che continua a sostenere con convinzione il progetto e a promuovere la crescita del calcio paralimpico.

Il Trofeo Sportitalia Village No Limits si chiude così con un messaggio forte: lo sport è un linguaggio universale capace di unire, valorizzare e dare spazio a ogni atleta, senza limiti.

