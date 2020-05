Paderborn e Schalke 04 nella storia: quarta e quinta sostituzione in Bundesliga

Il calcio per la prima volta vive il quarto e il quinto cambio: le prime due squadre ad usufruirne sono state Schalke e Paderborn

Ci vorrà tempo per abituarsi al “nuovo” calcio tra mascherine, esultanza distanziate, guanti, gel e zero tifosi sulle spalti. Intanto però due squadre in Bundesliga sono entrate nella storia. Il match tra Fortuna Dusseldorf-Paderborn, è stata la prima gara con più di tre cambi. Una sostituzione storica quella decisa da Baumgart: il tecnico tedesco ha mandato in campo Sabiri e Zolinski, che di fatto hanno rappresentato terzo e quarto cambio.

A Dortmund lo Schalke, sotto di quattro reti contro il devastante Borussia, ha effettuato quattro sostituzioni. Quattro cambi anche per il Fortuna. Sempre Paderborn e Schalke, poco dopo, hanno effettuato la quinta sostituzione: al minuto 87 Becker ha sostituito Kenny nella gara contro il Dortmund, mentre Antwi-Adjej una manciata di istanti dopo è uscito per lasciare spazio a Evans a Düsseldorf.