Padova, cambio di proprietà imminente: oggi l’annuncio, indetta una conferenza stampa. Ecco chi subentrerà al comando della società

È l’alba di una nuova era all’ombra del Santo. Il Calcio Padova si appresta a vivere una giornata che resterà negli annali della sua storia recente. Dopo il ritorno in Serie B atteso per sei lunghi anni, la società cambia guida: è imminente il passaggio di proprietà che riporterà il club in mani imprenditoriali locali, solide e appassionate. Stando a tutti i dettagli rivelati puntualmente da Gianluca Di Marzio, l’operazione è ormai definita in ogni suo aspetto e manca solo l’ufficialità formale per sancire il passaggio di consegne.

Il giorno della verità è proprio oggi, lunedì 19 gennaio 2026. È stata infatti indetta una conferenza stampa congiunta per permettere ai due protagonisti di annunciare il closing dell’affare. Da una parte siederà Joseph Marie Oughourlian, l’imprenditore francese e numero uno anche del Lens (attualmente in Ligue 1), pronto a comunicare la sua uscita di scena dopo aver riportato i biancoscudati nel calcio che conta. Dall’altra ci sarà Alessandro Banzato, presidente del colosso industriale Acciaierie Venete e figura già nota allo sport cittadino come ex patron del Petrarca Rugby. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky, l’accordo totale è stato raggiunto nei giorni scorsi sulla base di circa 2,5 milioni di euro.

L’obiettivo di questa transizione è garantire una stabilità finanziaria e sportiva ancora più solida, fondamentale per radicare la squadra in cadetteria e scongiurare lo spettro di un ritorno in Lega Pro. Attualmente, la formazione patavina naviga a metà classifica, occupando l’11° posto con un ruolino di marcia equilibrato: 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Nonostante il recente passo falso interno (1-2) contro il Mantova, il margine sulla zona calda è rassicurante (+6 punti), mentre i playoff distano 5 lunghezze. Con Banzato al timone, il Padova punta a consolidare la categoria, costruendo un futuro brillante su basi “d’acciaio”.

LEGGI ANCHE: Serie B, il Padova alla ricerca di un nuovo stadio dopo la bocciatura dell’agibilità dell’Eugenio. Il ‘Menti’ di Castellamare in pole