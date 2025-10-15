Pafundi Sampdoria, l'infortunio è più grave del previsto, quando ritornerà a disposizione - Calcio News 24

Pafundi Sampdoria, tegola per Donati: lesione muscolare e stop di oltre un mese. Non sicuramente una buona notizia per i doriani

Una brutta notizia scuote il mondo Sampdoria nel momento più delicato della stagione. I blucerchiati dovranno infatti fare a meno di Simone Pafundi, uno dei giovani più talentuosi e promettenti della rosa. Il trequartista classe 2006, grande rivelazione di questo inizio di campionato, si è infortunato durante il ritiro con l’Italia Under 21, costringendo il tecnico Massimo Donati a ridisegnare il proprio assetto offensivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli esami strumentali hanno confermato la diagnosi temuta: lesione al retto femorale della coscia sinistra. Si tratta di un infortunio muscolare che richiede tempi di recupero medio-lunghi, stimati in oltre un mese di stop. Una vera tegola per il giovane talento e per la squadra, che rischia di perdere Pafundi Sampdoria almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali. Un duro colpo, soprattutto perché il giocatore aveva da poco trovato il suo primo gol in maglia blucerchiata, mostrando segnali di crescita e piena integrazione nel progetto tecnico di Donati.

L’assenza di Pafundi Sampdoria pesa in modo particolare per la qualità che il trequartista era riuscito a portare nella manovra offensiva. Dotato di fantasia, velocità e grande visione di gioco, il talento friulano rappresentava un’arma fondamentale tra le linee, capace di creare superiorità numerica e innescare gli attaccanti con giocate improvvise. La sua capacità di cambiare ritmo alle partite lo aveva già reso uno dei punti fermi del nuovo corso doriano.

Per sopperire alla sua assenza, la Sampdoria è pronta a rilanciare Antonín Barák, il centrocampista ceco arrivato in prestito dalla Fiorentina. Grazie alla sua esperienza e alla naturale propensione offensiva, Barák è il candidato principale per sostituire il giovane infortunato nella trequarti. Le sue doti fisiche e la capacità di inserirsi negli spazi possono garantire equilibrio e pericolosità alla manovra, offrendo a Donati una valida alternativa senza stravolgere il modulo di gioco.

Nel frattempo, lo staff medico doriano seguirà con attenzione il percorso di recupero di Pafundi Sampdoria, con l’obiettivo di riportarlo in campo nel pieno della forma fisica. Il suo rientro, previsto per fine novembre, sarà fondamentale per la seconda parte di stagione, quando la Samp avrà bisogno del suo talento per inseguire gli obiettivi di classifica e restituire entusiasmo ai tifosi blucerchiati. LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica