Pagelle Atalanta-Venezia, Di Francesco ha più di mezza squadra che funziona: su tutti Candé, implacabile sugli attaccanti di Gasperini

Tutti i voti per i calciatori del Venezia di Eusebio Dii Francesco dopo lo 0-0 ottenuto a Bergamo sul campo dell’Atalanta. I dettagli

L’Atalanta ha certamente sciupato un’occasione di fare due passi in più in ottica scudetto. Il punto guadagnato dal Venezia non cambia la posizione dei lagunari, che restano al penultimo posto, ma rafforzano decisamente il morale per compiere l’operazione salvezza. Il pari a Bergamo è frutto di una prestazione all’altezza di molti giocatori di Di Francesco. Ecco coloro che hanno meritato una piena sufficienza secondo La Gazzetta dello Sport.

CANDÉ – voto 7: «Venezia solido come lui: si gasa subito con un recuperone su Retegui, poi è implacabile su CDK e anche Samardzic».

RADU – voto 6,5: «Protegge bene il palo su Cuadrado, su la barriera con Lookman due volte (anche di piede quando era in fuorigioco), mentre CDK gli tira un po’ addosso. C’è sempre pure in uscita».

IDZES – voto 6,5: «Senza Sverko resta centrale e conferma di saper fermare i big, ieri Retegui. Rischia solo quando è scavalcato da Zappacosta».

BUSIO – voto 6,5: «A testa alta contro De Roon, cercando nei fianchi scoperti».

NICOLUSSI CAVIGLIA – voto 6,5: «Ha Ederson addosso, ma gestisce traffico e momenti».

ELLERTSSON – voto 6,5: «Basso su Cuadrado e un po’ soffre, abbastanza dinamico per fermare Bellanova. E aiuta Candé su CDK».