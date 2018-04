Pagelle Benevento-Juventus: Dybala e Diabatè show, male Benatia

Pagelle Benevento-Juventus, i voti dal Vigorito per la 31esima giornata di Serie A 2017-18: uno sguardo ai migliori e ai peggiori

BENEVENTO

Puggioni 6 – Non può nulla sulle quattro reti della Juventus.

Sagna 6 – Tiene botta alle avanzate bianconere, prova a farsi vedere anche in avanti.

Djimsiti 4,5 – Disastroso. Mandzukic non è nella sua miglior giornata ma riesce comunque a rendergli la vita difficile. Quasi comico l’intervento su Pjanic in occasione del calcio di rigore in favore della Juve.

Tosca 5,5 – Meglio del compagno di reparto. Ottimo in fase di impostazione.

Venuti 5,5 – Fa quel che può nel confronto con Cuadrado, meglio nella ripresa.

Viola 6 – Si dimentica di Dybala in occasione dello 0-1, chiudendo in ritardo, ma è comunque protagonista di una prestazione sufficiente. Pericoloso su calcio da fermo.

Sandro 6 – Metronomo della formazione giallorossa, si limita al compitino in fase di impostazione. Importante in fase difensiva, frangiflutti.

Dal 36′ st Del Pinto sv

Brignola 6 – Si fa vedere poco in fase offensiva, con il Benevento che punta maggiormente sulla corsia mancina, ma il baby talento si rende importante in fase di copertura: Alex Sandro sempre raddoppiato, grande dispendio di energie.

Dal 17′ st Cataldi 5,5 – Perde qualche pallone di troppo.

Guilherme 6,5 – Si conferma tra le rivelazioni della seconda parte di stagione. Il fantasista brasiliano è una spina nel fianco con le sue serpentine, suo l’assist per l’1-1 di Diabatè.

Djuricic 7 – Che qualità! Corre, dribbla, inventa (ma non calcia): l’ex Sampdoria continua a collezionare performance di sostanza, giusta l’intuizione di De Zerbi di schierarlo a sinistra.

Diabatè 7,5 – E’ il trascinatore della formazione di Roberto De Zerbi: tiene palla, fa salire la squadra e ha una media gol pazzesca. Azzecatissimo l’affare fatto a gennaio, l’ex Bordeaux è un calciatore che merita la Serie A.

Dal 25′ st Iemmello 5,5 – Ha l’occasione per firmare il 3-3, ma è troppo timido di fronte a Szczesny.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Fa una grandissima parata sul tiro di Djuricic poco prima del momentaneo 1-1, per il resto è poco impegnato.

Lichtsteiner 5,5 – Soffre le scorribande di Djuricic su quella fascia e spesso ricorre alle maniere forti. Più presente in fase avanzata rispetto ad Alex Sandro.

Benatia 5 – In difficoltà: soffre la fisicità di Diabatè e commette diverse sbavature.

Rugani 5,5 – Meglio del compagno di reparto, ma anche per lui numerosi errori.

Alex Sandro 5 – Non fa la differenza in fase avanzata, anche a causa dell’assenza di un vero esterno d’attacco, ma soprattutto si perde Diabatè in occasione del momentaneo 1-1.

Marchisio 6,5 – Il Principino sfrutta la chance offerta da Allegri dopo le panchine con Milan e Real Madrid: prestazione di qualità da mezzala destra, si conferma un’alternativa di altissimo livello.

Dal 18′ st Higuain 5,5 – Non incide.

Pjanic 7 – Solita prestazione di qualità per il bosniaco, che si guadagna un calcio di rigore con una giocata straordinaria allo scadere della prima frazione.

Matuidi 5,5 – Invisibile, non riesce a pungere con i suoi inserimenti ed è un po’ molle quando la partita si fa fisica nel mezzo.

Cuadrado 6,5 – Reduce dal gol fallito all’ultimo secondo contro il Real Madrid, l’esterno colombiano offre una buona prestazione: corsa e quantità, suo l’assist per il momentaneo 0-1 di Dybala.

Dal 13′ st Douglas Costa 7 – Continua l’ottimo lavoro svolto dal compagno di squadra, poi al 37′ il gioiellino: sinistro a giro ‘alla Robben’ e palla all’incrocio. Spettacolare.

Mandzukic 5,5 – Tornato centravanti dopo tanto tempo, il croato non incide. Segna, ma il gol viene annullato per fallo di mano, per il resto si dedica al solito lavoro sporco sull’out di sinistra.

Dal 33′ st Khedira sv

Dybala 8 – Segna una tripletta e trascina la Juventus in una trasferta che si è rivelata più ostica del previsto. Segna due rigori, è vero, ma è da valorizzare il gesto di ripresentarsi sul dischetto dopo gli errori di inizio stagione. Il momentaneo 0-1 è un gioiellino.