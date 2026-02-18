Pagelle Bodo Glimt Inter: Pio Esposito fiamma che non si spegne, male la difesa nerazzurra VOTI

Pagelle Bodo Glimt Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per il playoff d’andata di Champions League 2025/2026. I voti

I Top e i Flop della sfida Bodo Glimt Inter. Ecco le valutazioni per la partita valida per il playoff d’andata di Champions League 2025/26:

Notte da incubo per l’Inter al Circolo Polare Artico. All’Aspmyra Stadion si consuma la favola del Bodø/Glimtche, dopo City e Atletico, stende anche i nerazzurri per 3-1. Una gara dai due volti: l’Inter colpisce due legni (Darmian e Lautaro) e trova il pari con il giovane Pio Esposito, ma crolla difensivamente nella ripresa sotto i colpi di un Bodø cinico e spettacolare nelle ripartenze. Preoccupazione per Chivu non solo per il risultato, ma per l’infortunio muscolare occorso a Lautaro Martinez.

TOP & FLOP: BODØ/GLIMT

TOP: Kasper Høgh Un gigante. I media norvegesi lo esaltano come MVP e le note tattiche confermano: è l’anima della festa. Manda in porta Fet con un tacco geniale per l’1-0, serve l’assist a Hauge per il 2-1 e chiude i conti segnando il 3-1. Una prestazione totale condita da sponde e dominio fisico.

FLOP: nessuno Impossibile trovare un’insufficienza in una serata storica in cui una squadra norvegese batte i vice-campioni d’Europa (e comunque una big italiana) con due gol di scarto. Anche la difesa, dopo qualche sbandamento iniziale sul pressing alto dell’Inter, ha retto l’urto.

TOP & FLOP: INTER

TOP: Francesco Pio Esposito Il più vivo. Trova il gol del pareggio con una bella girata da rapinatore d’area, impegna la difesa avversaria e serve l’assist (non pulitissimo ma efficace) per il palo di Lautaro a inizio ripresa. In una serata grigia, la sua “garra” è l’ultima a spegnersi. Menzione d’onore anche a Matteo Darmian. Rientrava dopo tanto tempo, aveva accumulato in stagione meno minuti di quanti ne abbia una sola partita (84), non è stato fortunato nella bella conclusione che ha centrato il palo.

FLOP: l’intero reparto arretrato Non si può che parlare stasera di un’evidente e preoccupante sbandata difensiva. I tre dietro davvero male: Bastoni è stato subito colpevole, saltato netto sul tacco di Hogh dell’1-0, ma in generale tutto il reparto con Acerbi e Bisseck ha sofferto terribilmente la velocità e gli scambi stretti dei norvegesi. Sul 2-1 e sul 3-1 la squadra si è fatta trovare aperta e disorganizzata, infilata centralmente con troppa facilità. Per la serie, è l’intera fase organizzata da Chivu ad essere stata male interpretata collettivamente.

