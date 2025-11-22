Pagelle Cagliari Genoa: ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A, andata in scena all’Unipol Domus alle 15 e terminata 3-3

Il Cagliari di Fabio Pisacane e il Genoa di Daniele De Rossi hanno dato vita ad una partita vibranta all’inizio della 12ª giornata di Serie A 2025/2026, chiudendo sull’emozionante risultato di 3-3 alla Unipol Domus. Una gara ricca di colpi di scena, ribaltamenti e momenti di grande intensità, che ha messo in mostra qualità, errori, talento e personalità da entrambe le parti.

Di seguito le pagelle complete della sfida, con le valutazioni dei protagonisti rossoblù e rossoblù–genovesi, tra conferme, sorprese e prestazioni che hanno inciso sul risultato finale.

CAGLIARI: Caprile 5,5; Zappa 7, Mina 6, Luperto 5,5, Palestra 6; Deiola 6,5 (76′ Gaetano 6), Prati 5,5 (56′ Adopo 5,5), Folorunsho 6; Felici 5 (56′ Idrissi 6,5), Esposito 6,5 (70′ Luvumbo 5,5); Borrelli 7,5 (70′ Pavoletti 5).

GENOA: Leali 5; Marcandalli 5 (78′ Carboni sv), Ostigard 6.5, Vazquez 5 (C); Norton-Cuffy 4.5, Frendrup 5.5, Thorsby 5.5(66′ Gronbaek 5), Malinovskyi 5(87′ Masini sv), Martin 6.5; Colombo 6 (87′ Ellertson sv), Vitinha 6.5 (78′ Ekuban sv).