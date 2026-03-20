Napoli News
Pagelle Cagliari Napoli: bentornato De Bruyne, Politano inventa e McTominay decide VOTI
Pagelle Cagliari Napoli: i voti ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Cagliari Napoli: i voti ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26
CAGLIARI: Caprile 6; Zé Pedro 5.5 (73′ Mendy 6), Mina 6, Dossena 5.5; Palestra 6, Adopo 5.5 (73′ Deiola 6), Gaetano 6, Sulemana 6, Rodriguez 5 (84′ Raterink SV); Folorunsho 5.5 (65′ Kilicsoy 6); Esposito 6 (84′ Trepy SV). All. Pisacane 6
NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Beukema 6.5, Buongiorno 6, Olivera 5.5 (84′ Juan Jesus SV); Politano 7 (77′ Spinazzola SV), Gilmour 5.5 (77′ Anguissa SV), Lobotka 6 (55′ Alisson Santos 6), Gutierrez 6; De Bruyne 6.5, McTominay 6.5; Hojlund 5.5. All. Conte 6.5