Pagelle Celta Vigo Bologna, i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Celta Vigo Bologna: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la 6a giornata di Europa League 2025/2026. I voti
Largo successo della Bologna di Italiano che in trasferta batte il Celta Vigo con il risultato di 1-2. Ecco le valutazioni della sfida:
I VOTI
CELTA VIGO – Radu 6; Javi 5.5, Startfelt 4.5, Ristic 5; Carreira 5, Beltran 5 (79′ Roman s.v), Moriba 6, Mingueza 5 (67’ Rueda 5.5); Zaragoza 7 (46’ Alvarez 5.5), Borja Iglesias 5 (67’ Jutgla 5), Swedberg 6 (67’ Aspas 5.5).
BOLOGNA – Ravaglia 6.5; Holm 6, Heggem 6, Lykogiannis 5.5, Miranda 6; Pobega 7 (88’ Ferguson s.v), Moro 6.5 (88’ Odgaard s.v); Bernardeschi 8 (80’ Orsolini s.v), Fabbian 6.5, Rowe 5.5 (67’ Cambiaghi 6); Castro 6 (80’ Dallinga s.v)
