Serie A
Pagelle Cremonese Cagliari: eterno Vardy, horror Mina. Trepy la mossa vincente VOTI
Pagelle Cremonese Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26
CREMONESE: Audero 6; Terracciano 5.5, Baschirotto 5.5, Bianchetti 5; Floriani Mussolini 6, Bondo 6 (60′ Vandeputte 6.5), Payero 5.5 (95′ Grassi SV), Pezzella 5.5 (60′ Zerbin 6); Bonazzoli 6.5, Vardy 7 (95′ Sanabria SV), Johnsen 6.5 (60′ Barbieri 6.5). All. Nicola 6
CAGLIARI: Caprile 5.5; Luperto 5.5, Mina 4.5 (46′ Esposito 5.5), Rodriguez 5; Zappa 6 (84′ Trepy 7.5), Adopo 6.5, Prati 5.5 (56′ Mazzitelli 6.5), Gaetano 5.5 (66′ Kilicsoy 6.5), Palestra 6; Luvumbo 6 (56′ Obert 6), Borrelli 6. All. Pisacane 6
