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Pagelle Inter Atalanta: Gattuso prende appunti su Pio Esposito, Krstovic entra e cambia la Dea VOTI
Pagelle Inter Atalanta: i Top e Flop del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Inter Atalanta: i giudizi sui protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
La sfida di San Siro si chiude in parità, con un tempo per parte. L’Inter domina la prima frazione e sblocca la gara al 26′ con Pio Esposito, che approfitta di una palla persa da Pasalic e batte un incerto Carnesecchi con il mancino. I nerazzurri di Chivu hanno più volte l’occasione per chiudere il match, specialmente al 61′ con Thuram, che si divora il 2-0 a tu per tu con il portiere bergamasco. Nel secondo tempo l’Atalanta cresce, trainata dai cambi di Palladino (su tutti Ederson e Krstovic). All’82’ arriva l’episodio decisivo: Sulemana ruba palla a Dumfries (che cade, scatenando le furiose proteste dell’Inter), Sommer respinge il primo tiro ma Krstovic insacca a porta vuota il tap-in dell’1-1. Nel finale altissima tensione: Chivu viene espulso per proteste, ma il risultato non cambia più.
TOP
INTER
- Pio Esposito. Sblocca la partita con grande freddezza approfittando dell’errore della difesa atalantina. Sempre vivace e nel vivo del gioco nel primo tempo dopo un inizio non semplice. Gattuso in tribuna ha preso appunti.
- Carlos Augusto. Decisivo quasi quanto un gol. Al 69′ salva tutto quasi sulla linea di porta sul mancino a botta sicura di Bernasconi, tenendo momentaneamente a galla i suoi. Sembra dotato di un’energia che in questo momento manca a qualcuno dei suoi
- Yann Bisseck. Una spina nel fianco costante. Spinge tantissimo in avanzata, recupera palloni in posizione alta e si propone spesso in area avversaria.
ATALANTA
- Nikola Krstovic. Entra al 51′ e cambia il peso offensivo della Dea. Prima lavora un’ottima palla per Bernasconi, poi all’82’ si fa trovare pronto al posto giusto nel momento giusto per il decisivo tap-in dell’1-1.
- Ederson. Il suo ingresso nella ripresa cambia l’inerzia a centrocampo. Dà intensità, va in anticipo alto e alimenta la spinta offensiva dell’Atalanta nel momento di massimo sforzo.
- (Menzione d’onore) Marco Carnesecchi: Mezzo Flop per l’incertezza sul gol di Esposito, ma enorme Top per l'”uscita a valanga” con cui ipnotizza Thuram al 61′, tenendo viva l’Atalanta.
FLOP
INTER
- Marcus Thuram. Sulla sua coscienza pesa l’errore clamoroso al 61′ quando calcia addosso a Carnesecchi il gol del possibile 2-0. Nel finale di gara appare pigro, sbaglia controlli banali e commette falli in attacco. San Siro mugugna non poco, talvolta sembra troppo stanco per poter far seguire la giocata reale alle intenzioni indeali.
- Denzel Dumfries. Spreca malamente un’ottima occasione di testa schiacciando troppo il pallone, poi si fa rubare da Sulemana (seppur tra le proteste) il pallone sanguinoso che porta al pareggio bergamasco. Senza questo errore, la partita sarebbe positiva, anche perché sta in campo tutto il tempo dopo un lungo stop.
ATALANTA
- Mario Pasalic: Troppo leggero in avvio. Perde malamente il pallone che innesca l’azione del vantaggio dell’Inter e si fa rubare un’altra palla sanguinosa da Thuram a inizio ripresa. Spaesato, come talvolta gli succede
- Gianluca Scamacca: Egoista nelle scelte (prova subito tiri velleitari da fuori invece di servire i compagni) e poco incisivo. Palladino lo toglie dal campo dopo appena 51 minuti e vedendo cosa ha fatto Krstovic la scelta è assolutamente giusta.
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