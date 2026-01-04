Voti&Stats
Pagelle Inter Bologna, i voti ai protagonisti della sfida per la 18a giornata di Serie A in campo a San Siro
Inter Bologna, le pagelle da San Siro: i voti e le analisi dei protagonisti della 18ª giornata di Serie A
Si chiude Inter‑Bologna con il successo dei nerazzurri per 3‑1 nella sfida valida per la 18ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo a San Siro.
Inter – Sommer 5,5; Bisseck 7-, Akanji 6,5, Bastoni 6 (Carlos Augusto 6); Luis Henrique 6,5, Barella 6- (Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6+ (Sucic 6), Zielinski 7,5, Dimarco 6; Lautaro 7 (Pio Esposito 6), Thuram 7,5 (Lavelli s.v.).
Bologna – Ravaglia 6.5; Holm 5 (68’ Zortea 5.5), Heggem 6.5, Lucumì 5.5 (46’ Vitik 5.5), Lykogiannis 6; Ferguson 6.5, Moro 5.5 (46’ Pobega 5); Cambiaghi 5.5 (68’ Orsolini 5), Odgaard 5 (79’ Freuler s.v), Rowe 5.5; Castro 7.
