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Pagelle Italia Irlanda del Nord, Tonali la sblocca e Kean la chiude! Male Retegui e Barella – I VOTI
Pagelle Italia Irlanda del Nord, Tonali da sogno, Moise Kean la chiude e poi sfiora la doppietta! Male Retegui e Barella – I VOTI
L’Italia supera l’Irlanda del Nord per 2-0 e si guadagna la possibilità di tornare ai Mondiali dopo dodici anni d’assenza. A Bergamo la squadra di Gattuso risponde presente, superando una sfida carica di tensione grazie alle reti di Tonali e Kean. Le pagelle della sfida:
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ITALIA – Donnarumma 5,5; Mancini 6, Bastoni 6 (63′ Gatti 6), Calafiori 6; Politano 6,5 (83′ Palestra sv), Barella 5,5, Locatelli 6,5, Tonali 7,5 (83′ Pisilli sv), Dimarco 6,5; Kean 7 (88′ Raspadori sv), Retegui 5 (63′ Pio Esposito 6,5)
IRLANDA DEL NORD – P. Charles 6,5; Hume 6,5, McNair 6, McConville 5,5; Devlin 6 (69′ Smyth 6), S. Charles 6,5, Galbraith 6, Devenny 6, Spencer 6 (79′ Reid sv); Price 5; Donley 5 (79′ Magennis sv).