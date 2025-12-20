Lazio News
Pagelle Lazio Cremonese, ecco i TOP e FLOP del match della sedicesima giornata di Serie A
Pagelle Lazio Cremonese, ecco i TOP e FLOP del match della sedicesima giornata di Serie A, andato in scena alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma
All’Olimpico di Roma si sono affrontate Lazio e Cremonese nel match che ha aperto la sedicesima giornata di Serie A.
La gara si è chiusa sullo 0-0, al termine di una sfida divisa in due volti. Primo tempo piuttosto bloccato, con ritmi bassi e poche occasioni degne di nota; decisamente più vivace la ripresa, nella quale entrambe le squadre hanno alzato l’intensità mostrando segnali di crescita sia sul piano del gioco sia su quello dell’atteggiamento.
Nel finale episodio chiave con l’espulsione di Ceccherini tra le fila della Cremonese, punito per aver fermato un contropiede biancoceleste. L’inferiorità numerica degli ospiti, però, non ha inciso sull’esito dell’incontro, con il risultato che è rimasto invariato fino al triplice fischio. Questi i nostri voti.
PAGELLE LAZIO CREMONESE
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (82` Lazzari sv); Guendouzi 6, Cataldi 6, Vecino 5 (64` Belahyane 6); Cancellieri 6, Castellanos 5.5, Pedro 5 (64` Noslin 6).
CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 5.5, Baschirotto 5.5, Folino 5.5 (69` Ceccherini 5); Barbieri 5.5 (88` Floriani Mussolini sv), Bondo 6, Grassi 6 (69` Vandeputte 6), Johnsen 5 (76` Zerbin 5.5), Pezzella 5.5; Bonazzoli 6 (76` Sanabria 6), Vardy 5.
