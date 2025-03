Pagelle Monza-Torino: Vanoli ha quasi mezza squadra che funziona bene. Maripan totem, Ricci guida, Casadei ed Elmas in gol, Vlasic mago

Tutti i voti per i calciatori del Torino di Paolo Vanoli dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Monza in Serie A. I dettagli in merito

Sono molti i voti belli robusti che il Torino vincente a Monza riceve dai quotidiani di Urbano Cairo. Ecco i giocatori che tra Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport si attestano sulla promozione piena.

MARIPAN – Per il Corriere è da 7: «Il totem della difesa. Respinge gli attacchi nemici e guida il reparto con esperienza. Con una spaccata provvidenziale cancella un (quasi) gol di Zeroli». Mezzo voto in meno dalla Gazzetta con la seguente motivazione: «Tampona i giri a vuoto di Coco con puntualità. Guida, chiude, fa muro. La notizia è che non deve mai mostrare il volto cattivo».

RICCI – Vedi esempio precedente, con testata sportiva che attribuisce mezzo voto in meno. Corriere 7: «Guida il gioco con qualità e autorevolezza, detando i tempi e gli spazi della manovra. Mantiene l’equilibrio del reparto quando Casadei lascia la linea a due per assaltare l’area brianzola». Gazzetta 6,5: «Aumenta i giri del motore durante la partita. Il primo tempo è ordinario, letture difensive intelligenti nel lato-B della gara».

CASADEI – Qui c’è unanimità. Per il quotidiano generalista il 7 si spiega così: «Il primo centro in Serie A, dopo un quasi-gol sventato da Turati, sotto lo sguardo del ct Spalletti. L’osservato speciale a tratti pare un attaccante aggiunto. Il futuro granata è in ottimi piedi». Per quello sportivo ecco il perché dello stesso voto: «Scassinatore d’area e assaltatore doc: c’è un po’ di tutto nella gara del suo primo gol in A. Figurone davanti a Spalletti».

VLASIC – Anche nel suo caso non ci sono divisioni: 7 per entrambi. Corriere della Sera: «Regista avanzato, ogni azione offensiva passa dalle sue parti. Galleggia e strappa bene tra le linee. Manda Walukiewicz a tu per tu con il gol (fallito)». Gazzetta: «È in versione mago di Spalato. C’è la sua firma su entrambi i gol del Toro: strappo micidiale sullo 0-1, replay sul raddoppio. Lampada sotto la maglia».

ELMAS – Non può che essere da 7 la prestazione dell’uomo che ha sbloccato la gara. Corriere: «Ancora lui, ancora in trasferta. Dopo un avvio in ombra, è protagonista con un blitz dell’1-0. La sua seconda rete granata arriva per il macedone in pieno Ramadan». Gazzetta: «Domenica grassa: il gol è una botta tremenda scaccia-pensieri. Poi spunti, grinta: 90’ pieni-pieni».