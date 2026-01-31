Serie A
Pagelle Napoli Fiorentina: Vergara è on fire, Meret diventa anche assistman, brilla Dodo. I VOTI
Pagelle Napoli Fiorentina: i voti ai protagonisti del match del Diego Armando Maradona, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26
VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 7; Di Lorenzo 6 (30′ Olivera 6), Buongiorno 5-, Juan Jesus 5,5; Gutierrez 7, Lobotka 6, McTominay 6,5, Spinazzola 6; Vergara 7,5 (84′ Giovane sv), Elmas 6,5; Hojlund 6 (90′ Lukaku sv). All. Conte.
VOTI FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6; Dodò 7, Comuzzo 5,5, Pongracic 4,5, Gosens 5 (70′ Ranieri 6); Fagioli 6; Solomon 7 (70′ Parisi 6), Fabbian 6- (46′ Mandragora 6,5), Brescianini 5,5 (70′ Kean 6,5), Gudmundsson 6 (79′ Fazzini sv); Piccoli 7. All. Vanoli.
