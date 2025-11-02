Pagelle Parma Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la decima giornata di Serie A

Parma News
Pagelle Parma Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida del Tardini valida per la decima giornata di Serie A e terminata 1-3 per i rossoblù.
Per il Parma non basta l’ottimo avvio con rete di Bernabe dopo appena 1 minuto di gioco. La traversa di Britschgi evita il raddoppio ai crociati che pochi minuti dopo vengono presi dalla rete di Castro su assist di Holm. Nella ripresa, i rossoblù dilagano, prima con il gol di Castro, che fa doppietta, poi con la magia di Miranda che chiude l’incontro. Nel Bologna Dallinga scheggia la traversa sul 2-1.
Le nostre pagelle del match del Tardini.
PARMA (4-3-1-2): Suzuki 6.5; Delprato 5.5, Circati fino al 41′ 6, Valenti 5.5, Bristchgi fino al 78′ 5.5; Estevez fino al 21′ 6, Keita 6, Ordonez 4.5; Bernabè 7; Benedyczyak fino al 78′ 6, Pellegrino fino al 78′ 6.5. Subentrati: 24′ Sorensen 5.5, 41′ Ndiaye 6, 78′ Hernani sv, 78′ Cutrone sv, 78′ Duric sv
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 7, Heggem 6.5, Lucumi 7, Miranda 7.5; Freuler fino al 56′ 6.5, Pobega 6; Orsolini fino all’82’ 7.5, Odgaard 6.5, Rowe fino all’82’ 7; Castro fino al 72′ 8. Subentrati: 56′ Moro 6.5, 72′ Dallinga 6, 72′ Fabbian 6, 82′ Bernardeschi sv, 82′ Cambiaghi sv,
