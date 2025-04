Pagelle Parma Inter, TOP e FLOP dell’anticipo di Serie A

I top e i flop del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Parma Inter

Il Top della gara è senza ombra di dubbio Chivu, che ha cambiato un copione già scritto e ha trasformato la debacle del primo tempo nel pari che gli permette di rafforzare la classifica. Modulo mantenuto, ma cambi decisivi, con i sostituti Bernabé e Ondrejka in gol: si può fare meglio di così?

I TOP

Nel Parma merita una sottolineatura Pellegrino, visto che gli altri ingressi in campo li abbiamo già celebrati. Certo, non riesce a mettere dentro il pallone del clamoroso ribaltone, su un cross invitante arriva leggermente lungo e non trova la porta. Ma partecipa alla costruzione dell’1-2 e si sbatte come un ossesso mettendo in difficoltà la difesa dell’Inter. Un cambio pesante, di sostanza, che ha inciso sulla dinamica della gara. Nell’Inter può sembrare un paradosso eleggere il portiere a migliore in campo. Però, è realmente così. Sommer non ha alcuna colpa sulle due reti, in particolare sulla seconda, figlia di una deviazione beffarda di Acerbi (e forse la tocca pure Darmian). In compenso sullo 0-0 ipnotizza Bonny (che innocente non è) e si allunga su Man (che aveva fatto il massimo). Buon segnale in vista di Monaco.

I FLOP

Nel 3-5-2 disegnato da Chivu, Almqvist ci capisce poco. Lo si capisce quando riceve il cartellino giallo per un’entrata scomposta su Bastoni: non è il suo mestiere andare indietro e, per di più, ha il fiatone da quanto lo fa. Nello 0-2 di Thuram è doppiamente colpevole: non sale e lascia Mkhitaryan in gioco, poi va sulla linea per salvare il tiro sghembo del francese e fa uno sgorbio in aggiunta. Tra i nerazzurri, Lautaro esce dal campo scuotendo la testa: vero, sarebbe servito probabilmente. Però è responsabile di un clamoroso gol fallito sparando in bocca a Suzuki e non sembra sereno nelle giocate che fa. Da uno come lui è giusto aspettarsi meglio, non basta una bella rovesciata in fuorigioco per regalargli la sufficienza.